Во время акции протеста в Бней-Браке умер 13-летний подросток

Во время акции протеста радикального движения "Пелег а-Иерушальми" на 4-м шоссе на въезде в Бней-Брак 13-летний подросток потерял сознание.

В критическом состоянии он был доставлен в больницу "Шнайдер", где врачи констатировали его смерть.

Пресс-служба полиции позднее сообщила, что подросток не участвовал в демонстрации, а находился недалеко от меня ее проведения.

Причины смерти подростка выясняются.