Во время акции протеста в Бней-Браке умер 13-летний подросток
время публикации: 06 апреля 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 20:30
Во время акции протеста радикального движения "Пелег а-Иерушальми" на 4-м шоссе на въезде в Бней-Брак 13-летний подросток потерял сознание.
В критическом состоянии он был доставлен в больницу "Шнайдер", где врачи констатировали его смерть.
Пресс-служба полиции позднее сообщила, что подросток не участвовал в демонстрации, а находился недалеко от меня ее проведения.
Причины смерти подростка выясняются.
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