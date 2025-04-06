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Израиль

Ультраортодоксы перекрыли 4-е шоссе в районе Бней-Брака

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 06 апреля 2025 г., 17:29 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 17:29
Ультраортодоксы перекрыли 4-е шоссе в районе Бней-Брака
Yonatan Sindel/Flash90

В Бней-Браке проходит акция протеста против призыва студентов йешив в армию. Митингующие перекрыли 4-е шоссе на въезде в город. Участники этой акции также требуют немедленно освободить из-под ареста студента йешивы, задержанного за уклонение от службы в армии.

Акция протеста организована радикальным движением "Пелег а-Иерушальми".

Полиция объявила, что проведение акции протеста не было согласовано заранее, и она незаконна. Полиция применяет силу, чтобы восстановить движение на перекрытом участке.

Израиль
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Акция протеста ультраортодоксов в Бней-Браке: демонстранты перекрыли 4-е шоссе