Ультраортодоксы перекрыли 4-е шоссе в районе Бней-Брака
время публикации: 06 апреля 2025 г., 17:29 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 17:29
В Бней-Браке проходит акция протеста против призыва студентов йешив в армию. Митингующие перекрыли 4-е шоссе на въезде в город. Участники этой акции также требуют немедленно освободить из-под ареста студента йешивы, задержанного за уклонение от службы в армии.
Акция протеста организована радикальным движением "Пелег а-Иерушальми".
Полиция объявила, что проведение акции протеста не было согласовано заранее, и она незаконна. Полиция применяет силу, чтобы восстановить движение на перекрытом участке.
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