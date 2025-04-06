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Израиль

В Лоде задержан камнеметатель с тачкой камней

время публикации: 06 апреля 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 15:31
В Лоде задержан камнеметатель с тачкой камней
Nasser Ishtayeh/Flash90

Полиция сообщает о задержании 20-летнего жителя Лода по подозрению в том, что он бросал камни в автомобили, проезжавшие в районе улицы Йосефталь.

В сообщении полиции отмечается, что камнеметатель основательно подготовился: рядом с ним стояла тачка, нагруженная камнями.

Задержанный будет доставлен в суд для принятия решения о продлении срока содержания под стражей.

Израиль
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