В Лоде задержан камнеметатель с тачкой камней

Полиция сообщает о задержании 20-летнего жителя Лода по подозрению в том, что он бросал камни в автомобили, проезжавшие в районе улицы Йосефталь.

В сообщении полиции отмечается, что камнеметатель основательно подготовился: рядом с ним стояла тачка, нагруженная камнями.

Задержанный будет доставлен в суд для принятия решения о продлении срока содержания под стражей.