Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 6 апреля, температура резко повысится и будет значительно выше среднесезонной. Пустынный ветер (шарав). Переменная облачность, местами дымка. Возможны локальные дожди.

В Иерусалиме – 15-29 градусов, в Тель-Авиве – 15-31, в Хайфе – 16-25, в Эйлате – 21-31, в Беэр-Шеве – 17-34, в Мицпе-Рамоне – 16-29, на побережье Мертвого моря – 20-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-29, в Ариэле – 14-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-25, на Голанских высотах – 12-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 10 км/ч).

В понедельник будет облачно, температура выше среднесезонной. Во вторник – шарав, очень жарко. В среду-четверг – значительное понижение температуры.