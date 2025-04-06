Сирены от Ашкелона до Ашдода, а также в Ган-Явне. Ракетный обстрел из Газы

В 21:01 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в десятках городов Израиля.

Сирены звучали в Ган-Явне, Ашдоде, Ашкелоне.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что из центральной части сектора Газы было запущено не менее семи ракет, из которых пять были перехвачены системой ПРО, две - упали на незастроенной местности. Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что было запущено около десятка ракет, большая часть из них была сбита.

Взрывы были слышны в центре страны.

Мэрия Ашкелона сообщила, что одна ракета упала на парковке в центре Ашкелона. Причинен материальный ущерб.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что в результате обстрела легкие осколочные ранения получил 30-летний мужчина, он доставлен в больницу "Барзилай". Кроме того, было несколько случаев травм по пути в бомбоубежище и нервного шока. При этом 12-й канал ИТВ передал, что в больницы на юге Израиля обратились три человека с легкими ранениями.

Боевое крыло ХАМАСа взяло на себя ответственность за ракетный обстрел израильской территории.