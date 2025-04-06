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Израиль

БАГАЦ обязал Баарав-Миару ответить на обращение организации "Лави"

Верховный суд/БАГАЦ
ШАБАК
время публикации: 06 апреля 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 16:02
БАГАЦ обязал Баарав-Миару ответить на обращение организации "Лави"
Yonatan Sindel/Flash90

Высший суд справедливости (БАГАЦ) обязал юридического советника правительства Израиля Гали Баарав-Миару в течение 18 дней ответить на обращение организации по защите гражданских прав "Лави".

В этом обращение утверждается, что в ведении Баарав-Миарой разбирательства в отношении главы ШАБАКа Ронена Бара и бывшего главы ШАБАКа Надава Аргамана есть существенный конфликт интересов, так как она якобы поддерживает с этими людьми личные отношения. Утверждение основывается на том, что муж Гали Баарав-Миары – Цион Миара – ранее занимал один из руководящих постов в ШАБАКе. Представители "Лави" говорят, что в течение многих лет Бар и Аргаман контактировали с Баарав-Миарой.

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