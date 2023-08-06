В убийстве жителя Бурки подозреваются Йехиэль Индор и Элиша Йеред, бывший активист "Оцма Иегудит"

В ночь на воскресенье, 6 августа, была разрешена к публикации информация о том, что одним из задержанных по подозрению в причастности к убийству около деревни Бурка (к востоку от Рамаллы) местного жителя, 19-летнего Кусая Матана, является Элиша Йеред – бывший активист партии "Оцма Иегудит", ранее работавший пресс-секретарем депутата Кнессета Лимор Сон Ар-Мелех.

Вторым подозреваемым является Йехиэль Индор, житель Офры. Следствие подозревает, что именно он застрелил Кусая Матана. Сам Индор был серьезно ранен в ходе столкновения. Его друзья настаивают на том, что он стрелял в целях самообороны.

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Суд продлил срок содержания подозреваемых под стражей на пять дней.

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Элише Йереду и Йехиэлю Индору могут быть предъявлены обвинения в убийстве.

Роль Йереда в этом инциденте не до конца ясна. Возможно, его подозревают в подстрекательстве к убийству. Он известен своими призывами к разрушению арабских деревень, критиковал ЦАХАЛ и правительство за недостаточно жесткие действия против палестинских арабов.

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5 августа командование Армии обороны Израиля опубликовало дополнительные данные по поводу расследования инцидента около деревни Бурка (к востоку от Рамаллы), где был застрелен 19-летний Кусай Матан, житель Бурки.

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Кусай Матан 5 августа был похоронен на кладбище около Бурки. На его похороны пришли тысячи местных жителей, были видны флаги ХАМАСа, ФАТХа и ООП.

В официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛа сказано: "Прошлой ночью было получено сообщение от палестинской стороны об ожесточенном столкновении между израильскими гражданами и палестинцами около деревни Бурка, в зоне ответственности бригады "Биньямин". После получения сообщения на место прибыли бойцы. В ходе столкновения один палестинец был убит, еще четверо палестинцев получили ранения, а палестинская машина была обнаружена сожженной. В результате забрасывания камнями было ранено несколько израильских мирных граждан. Бойцы прибыли на место происшествия сразу после получения сообщения, но уже после стрельбы. После инцидента было принято решение объявить данный район закрытой военной зоной и разместить бойцов в соответствии с оценкой обстановки". ЦАХАЛ также отмечает, что инцидент расследуют полиция Израиля и общая служба безопасности (ШАБАК).

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Сайт Ynet приводит слова представителя ЦАХАЛа, заявившего, что предварительное расследование показало: конфликт начался со словесной перепалки, после чего обе стороны стали бросать камни, а палестинцы запустили петарды в сторону израильтян, которые ответили стрельбой на поражение.

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Лидер оппозиции и партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил с резким заявлением в связи с убийством около деревни Бурка 19-летнего Кусая Матана, жителя Палестинской автономии. На своей странице в Twitter Лапид написал: "Молодежь холмов превращает Иудею и Самарию в поле битвы между террором еврейских террористами и террором арабских террористов. Это ставит под угрозу поселения, в которых проживают в основном законопослушные граждане, подвергает опасности наших солдат, а причинение вреда невинным противоречит всем еврейским или демократическим ценностям. Поддержка, которую они получают от самой экстремистской коалиции в истории страны, является политической атакой. Премьер-министр Нетаниягу должен сурово осудить насилие, которое наносит ущерб национальной безопасности, ЦАХАЛу и поселенчеству".

Генеральный секретарь исполнительного комитета "Организации освобождения Палестины" и ЦК движения ФАТХ, министр ПА по гражданским делам Хусейн аш-Шейх призвал международное сообщество объявить израильскую партию "Оцма Иегудит" террористической организацией. Аш-Шейх возложил на партию "Оцма Иегудит" и лично на ее лидера, министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира ответственность за подстрекательства к убийствам палестинцев, что по словам генсека исполкома ООП, привело к убийству 19-летнего Кусая Матана около деревни Бурка. Хусейн аш-Шейх заявил, что Матан был застрелен членом партии "Оцма Иегудит". Отметим, что 62-летний Хусейн аш-Шейх считается одним из наиболее вероятных преемников 87-летнего Махмуда Аббаса (Абу Мазена) на посту председателя Палестинской администрации.

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Власти США призвали Израиль к тщательному и справедливому расследованию этого инцидента.