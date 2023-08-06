Сотни людей пришли на похороны Хена Амира, ценой жизни остановившего террориста в Тель-Авиве

Вечером в воскресенье, 6 августа, на кладбище в кибуце Раим состоялись похороны Хена Амира – сотрудника муниципальной службы безопасности Тель-Авива, который был убит террористом в субботу в районе улиц Монтефиоре и Нахалат Биньямин. Самоотверженные действия Хена помогли остановить террориста и предотвратить более тяжелый теракт.

Проводить Хена Амира в последний путь пришли сотни людей – родные и близкие, коллеги и просто неравнодушные граждане, пожелавшие поддержать его семью. Среди присутствовавших на похоронах были мэр Тель-Авива Рон Хульдаи и министр науки Офир Акунис.

Хену Амиру было 42 года. Он был отцом трех дочерей. Хен вырос в кибуце Раим, около границы в сектором Газы. Во время службы в ЦАХАЛе был инструктором по стрельбе, освоил специальность механика мотоциклов. В сентябре 2017 года Хен Амир поступил на работу в тель-авивскую муниципальную службу безопасности, в мотоциклетный патруль. Коллеги называли его "королем" за дружелюбный характер и готовность прийти на помощь. Недавно Хен попал в аварию, однако быстро восстановился и вернулся на работу.

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5 августа 2023 года Хен вместе со своим коллегой Озом выехал на патрулирование. Предупреждений о непосредственной угрозе теракта на было. Но были "общие предупреждения", и меры безопасности в Тель-Авиве в субботу вечером были усилены в связи с проведением в районе перекрестка Каплан массовой акции протеста противников юридической реформы.

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В районе Нахалат Биньямин они заметили бородатого мужчину с рюкзаком, который вызвал у них подозрения. Когда они подъехали к подозреваемому, тот старался не глядеть в их сторону, что усилило подозрения, рассказывал позже журналистам Оз. Первым к подозреваемому приблизился Хен, и в этот момент мужчина достал пистолет и открыл огонь. Хен Амир получил смертельное ранение. Оз начал стрелять в террориста, тот попытался отстреливаться, но не попал во второго инспектора, в итоге террорист был "нейтрализован". Позже в больнице "Ихилов" констатировали смерть Хена Амира, а затем – и стрелявшего в него террориста.

Теракт в Тель-Авиве совершил Камаль Абу Бакр (Абу Даджана), проживавший в деревне Румана (северо-западней Дженина). По разным данным, ему было 22 года или 27 лет. Руководство террористической организации "Исламский джихад" объявило, что он был боевиком "Батальона Дженин", который входит в "Бригады Аль-Кудса" – военное крыло "Исламского джихада". Но сам Камаль Абу Бакр в предсмертной записке (написанной еще 25 февраля 2023 года) давал понять, что не связан ни с какой организацией. Абу Бакр был в розыске с февраля, после того, как было установлено, что он причастен к обстрелу блокпоста ЦАХАЛа. Однако ему удалось проникнуть на территорию Израиля. Следствие не исключает, что вечером 5 августа он направлялся в район перекрестка Каплан, где проходила демонстрация противников юридической реформы.