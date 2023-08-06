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    В Израиле

    БАГАЦ заморозил "хок нивцарут", закон будет обсуждаться в расширенном составе

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    БАГАЦ заморозил
    Yonatan Sindel/Flash90

    Высший суд справедливости постановил приостановить вступление в силу закона о невозможности исполнения обязанностей главой правительства ("хок нивцарут") с тем, чтобы государство объяснило, почему закон должен вступить в силу немедленно, а не после следующих выборов в Кнессет.

    В постановлении суда указывается, что 28 сентября БАГАЦ рассмотрит иски против "хок нивцарут" в расширенном составе из 11 судей. Возглавит коллегию глава Верховного суда Эстер Хайют. В состав коллегии войдут также судьи Узи Фогельман, Ицхак Амит, Ноам Солберг, Дафна Барак-Эрез, Анат Барон, Давид Минц, Йосеф Эльрон, Яэль Вильнер, Ицхак Гроскопф и Алекс Штайн. 

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    Отметим, что изначально апелляция подавалась с требованием отменить закон. Однако 11 судей будут рассматривать только вопрос о сроках его вступления в силу. Ответ должен быть подан правительством не позднее 14 сентября.

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    Напомним, первое заседание БАГАЦа по искам против "хок нивцарут" состоялось 3 августа. Иски были поданы Движением за чистоту власти и партией НДИ. Движение за чистоту власти представлял на суде адвокат Элиэзер Шрага. От НДИ в зале был депутат Одед Форер.

    Несмотря на то, что речь идет о поправке к Основному закону, иск рассматривался узким составом из трех судей (председатель Верховного суда Эстер Хайют, заместитель председателя Узи Фогельман и судья Ицхак Амит). Судья Фогельман в самом начале заседания заявил, что БАГАЦ может обсуждать Основные законы только в расширенном составе.

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    Представители истцов утверждали, что речь идет о персональном законе, и потому БАГАЦ может и должен его отменить, несмотря на то, что это поправка к Основному закону.

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    Представитель юридического советника правительства, которая ранее заявила, что БАГАЦ должен отменить "хок нивцарут", объяснил на заседании это тем, что Кнессет 25-го созыва принял уже два персональных Основных закона, и эта практика должна быть пресечена. Кроме того, юрсоветник обвиняет Кнессет в том, что законодательный орган стал ресурсом для решения личных проблем главы правительства.

    Представитель Кнессета заявил, что если в законе говорится о премьер-министре, то закон распространяется на всех премьер-министров, поэтому такой закон нельзя назвать полностью персональным.

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    Адвокат главы правительства и вовсе утверждал, что закон не является персональным.

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    Речь идет о законе, утвержденном в марте этого года. Согласно закону, объявить о неспособности премьер-министра исполнять обязанности смогут лишь сам премьер-министр или правительство при условии, что за это предложение проголосовали 75% министров. Кнессет может объявить премьер-министра неспособным исполнять обязанности большинством в 90 из 120 голосов. Законопроект продвигался коалицией несмотря на то, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара категорически высказывалась против него.

    По словам юридического советника правительства, этот закон оставляет много прорех, которые могут привести к абсурдным ситуациям, когда премьер-министр по физическим или ментальным причинам не может исполнять свои обязанности, но его не отправляют в отставку по политическим причинам, а юридическая система этого права лишена.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Августа 2023
    БАГАЦ не принял решение по "хок нивцарут"
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