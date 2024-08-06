БАГАЦ: находящиеся в Израиле граждане Украины получат права беженцев, оставив туристическую визу

Высший суд справедливости удовлетворил апелляцию МВД и отменил решение окружного суда, обязывающего министерство внутренних дел оформить для всех граждан Украины, находящихся в Израиле под коллективной защитой, визы 2А5 ("синяя бумага", или виза просителя статуса беженца), обязав государство предоставить им права, аналогичные правам обладателей визы 2А5, без необходимости отказа от туристической визы.

В соответствии с вердиктом БАГАЦа, в свете продолжения войны в Украине, государство обязано сформулировать политику в отношении всех граждан Украины, находящихся в Израиле, в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев.

Власти могут выбрать один из двух возможных вариантов: первый – дать каждому гражданину Украины, находящемуся в Израиле более трех месяцев, визу 2А5; второй – официально объявить через Управление регистрации населения и миграции, что каждый гражданин Украины, находящийся в Израиле более трех месяцев, пока действует режим коллективной защиты, имеет все права, предоставляемые обладателям визы 2А5.

Таким образом, гражданам Украины, соответствующим вышеназванным критериям, не нужно будет никуда обращаться и что-либо дополнительно оформлять, указывает в в своем Telegram-канале адвокат Алекс Зернопольский. При этом если гражданин Украины, который в настоящий момент находится в Израиле под коллективной защитой, покинет Израиль, и в будущем захочет посетить Израиль в качестве туриста, решение о разрешении на въезд будет оставлено на усмотрение паспортного контроля – в отличие от гарантированного запрета въезда, который получают просители убежища (обладатели виз 2А5).

При этом Государство Израиль продолжает политику невыдворения в отношении граждан Украины, которые незаконно находятся на территории Израиля после начала войны в Украине, и продолжает продлевать вид на жительство украинских граждан, которые находятся в Израиле в соответствии с законом о въезде в Израиль.

Суд первой инстанции в своем решении (отмененном сегодняшним вердиктом БАГАЦа) обязывал Государство Израиль заменить туристические визы тысяч граждан Украины, находящихся в Израиле в связи с войной в Украине, на визы 2А5 – визы ожидающих статуса беженца. При этом туристическая виза позволяет ее владельцу покидать страну и повторно въезжать в нее, в отличие от визы 2А5. По представленным в вердикте БАГАЦа данным, в настоящий момент в Израиле находятся 12 тысяч граждан Украины, обладателей туристической визы.