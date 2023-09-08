Новый директор Управления регистрации о ситуации в Израиле с украинцами, россиянами и эритрейцами. Интервью

В феврале 2023 года должность генерального директора Управления регистрации населения и иммиграции занял Эяль Сисо, ранее занимавший должность заместителя гендиректора министерства иностранных дел по консульским вопросам.

7 сентября, спустя полгода после вступления в должность, Эяль Сисо прокомментировал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il Аллой Гавриловой обвинения со стороны посла Украины в Израиле в дискриминации украинцев на израильской границе, публикации о новых правилах в отношении российских граждан и развитие ситуации после учиненных эритрейцами беспорядков.

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Давайте начнем с последних событий. В минувшую субботу сотни граждан Эритреи, которые находятся в Израиле в статусе просителей политического убежища, устроили беспорядки в Тель-Авиве. В воскресенье состоялось правительственное заседание по этому вопросу, в котором вы принимали участие. Какие из тех мер, которые были озвучены после заседания, были применены на практике? И какие меры принимаются к нарушителям сейчас?

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59 человек находятся на сегодняшний день в так называемом "административном содержании". Согласно 13-му пункту закона о въезде в Израиль, эта мера может применяться к нелегалу или просителю убежища, подозреваемому в совершении преступления. Как административный арест, только для иностранных граждан. Максимальный срок такого ареста – 96 дней.

Все это время государство не должно предоставлять задержанным адвоката или предъявлять суду улики против задержанных?

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Да. Как в случае административного ареста. В это время полиция продолжает вести расследования и по истечении этих 96 дней задержанные либо будут освобождены, либо им будут предъявлены обвинения.

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Известно, что в отношении эритрейцев в Израиле действует так называемая групповая защита, они не могут быть депортированы, однако и не получают или почти не получают статуса беженца. При этом на заседании звучали заявления о депортации тех, кто "не являются беженцами". Объясните, пожалуйста.

Что касается проверок на получение статуса беженца, но в нашем отделе RSD 60 ставок, но работает там меньше 40 человек. Нам катастрофически не хватает людей, и я поднял этот вопрос на заседании. Мы намерены в ближайшее время добиться заключения другого коллективного договора с сотрудниками и надеемся, что штат удастся расширить.

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Ровно такой же ответ я получала десять лет назад.

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За десять лет кое-что изменилось. Процесс добровольного выезда из страны сильно ускорился. С начала этого года выехали в третьи страны, в основном в Канаду и Уганду, 2200 человек. Кстати каждый доброволец получает три с половиной тысячи долларов подъемных, и от этого все выигрывают. Израиль, сами эритрейцы и страны, которые их принимают и получают рабочую силу. К сожалению, у нас уже закончился на это бюджет, однако в ходе заседания минфин согласился дать на это еще три миллиона, а остальное финансирование согласилось выделить министерство Негева и Галилеи.

Кстати, когда у нас появится больше сотрудников для проверки прошений на получение статуса беженца, это не будет означать, что эритрейцы начнут этот статус получать. 99,9% их прошений базируются на том, что они бежали от мобилизации в армию. Израиль этот довод в качестве причины для предоставление статуса беженца не признает.

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При этом премьер-министр Нетаниягу заявил, что сторонники режима в Эритреи будут из Израиля депортированы, так как люди, которые поддерживают эритрейское правительство, совершенно точно беженцами считаться не могут. Но как вы их определите, если у вас тысячи прошений, которые вы даже не начали проверять?

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Они действительно считаться беженцами не могут и у нас действительно нет возможности их искать. Но эта возможность есть у полиции. И я уже попросил генерального инспектора полиции поручить соответствующим сотрудникам эту проверку. Проверять будут тех эритрейцев, которые после беспорядков были задержаны или госпитализированы. Надеюсь, полиции также удастся проверить списки приглашенных на мероприятие посольства Эритреи. Есть социальные сети, есть сайты. Полагаю, полиции не составит труда определить этих людей, и мы их, безусловно, депортируем.

В последнее время мы слышали в адрес Израиля много претензий со стороны посольства Украины и властей Украины. Претензии касались не только приостановки оказания бесплатной помощи украинским беженцам, но и отношения к украинским гражданам на израильской границе. В Украине даже звучали заявления о том, что если это отношение не изменится, граждан Израиля не пустят в этом году в Умань. Наша редакция регулярно получает жалобы о грубом отношении наших пограничников к украинцам, о длительных допросах и об отказе впустить людей к их родственникам в Израиле. Прокомментируйте, пожалуйста.

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Да, мне хорошо известны эти претензии. Я регулярно общаюсь на эту тему с послом Украины в Израилем Евгением Корнийчуком. Но не все претензии обоснованы. Во-первых, с начала этого года пограничная служба не впустила в Израиль всего 6% туристов из Украины. Причем каждый отказ был утвержден лично мной. И все эти отказы были связаны с тем, что мы были убеждены, что эти люди приехали в Израиль на заработки. Бывали и случаи, когда пограничники понимали, что речь идет о женщине, которую заманили в страну для занятий проституцией.

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Что происходит в таких случаях?

Мы ни в коем случае не запрещаем таким женщинам въезд, но предоставляем им временное убежище и вызываем сотрудников министерства юстиции, которые расследуют такие преступления.

94% украинских туристов получили разрешение на въезд в этом году. Это чуть более 46 тысяч человек. Кстати, примерно столько же действительно покинули Израиль в положенный для туристов срок.

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Но если кто-то из украинских туристов не уезжает, на них автоматически распространяется положение, запрещающее депортировать граждан Украины и дающее им возможность работать?

Да. Поэтому очевидно, что сейчас мы более строго проверяем граждан Украины на границе. Но повторяю, почти все из тех украинцев, которые приезжали сюда в этом году, выехали.

Вы упомянули грубое отношение пограничников. Как раз с этим мы сейчас начали серьезно бороться. С одной стороны, я часто бываю в аэропорту и наблюдаю их работу, и поэтому считаю, что никакого особенно грубого отношения к украинцам там нет, просто наши пограничники говорят с ними "по израильски", а в большинстве стран принято гораздо более вежливое обращение.

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С другой стороны, я семь лет, работая в МИДе, получал на это жалобы от послов разных стран, и понимаю, что проблема действительно существует. Поэтому мы как раз в настоящий момент организуем инструктажи по поведению для всех сотрудников погранслужбы.

А что вы скажете по поводу туристов из России? Несколько месяцев назад в газете "Гаарец" были опубликованы данные о том, что к просителями политического убежища из России применяется такая же политика "не депортации", как к гражданам Судана и Эритреи. В материале "Гаарец" приводилось решение суда, предоставившего такой временный статус трем российским гражданам, которые приехали в Израиль в качестве туристов еще в 2019 году. В решении суда указано, что, согласно заявлению представителей государства, Израиль временно перестал рассматривать просьбы граждан России о предоставлении в Израиле политического убежища по ускоренной процедуре.

(Напомним нашим читателям, что ускоренная процедура была введена в Управлении регистрации населения в 2019 году. Ускорить процесс рассмотрения просьбы о предоставлении убежища позволяет тот факт, что родная страна просителя считается "безопасной" для жизни и в ней не наблюдается нарушение прав человека. Если в ходе процедуры, проходящей в обычном порядке, проситель после подачи первого заявления получает временное разрешение на работу и может находиться в Израиле столько, сколько требуется для государства, чтобы рассмотреть его просьбу (это может занять годы), то при ускоренной процедуре проситель разрешения на работу не получает, и рассмотрение его обращения назначается на ближайшие дни. Подробнее на эту тему можно прочитать в опубликованном нами материале от 29 июня 2023 года – прим. ред.).

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Это неверная информация. Граждане России все еще подлежат ускоренной процедуре. В России нет войны, и МИД не менял свою оценку ситуации в России. Правда, из этого ускоренного процесса есть исключения. Например, из него исключены жители Чечни, Крыма и ЛГБТ-люди.

То есть, если житель Крыма, например, подает прошение о политическом убежище, его не будут рассматривать по "ускоренному процессу" и не депортируют, не проверив его просьбу. Но в любом случае следует понимать, что из всех правил есть исключения и все прошения проверяются индивидуально.

На каком этапе находится процесс подготовки к отмене визового режима с США?

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Все идет по плану, мы выполнили почти все требования американцев и помешать отмене визового режима в ближайшие месяцы могут только какие-то политические встряски. Напомню, что под безвизовый режим попадают только обладатели биометрических паспортов.

Старые визы, срок которых еще не истек, будут действовать, если у израильтянина нет биометрического загранпаспорта?

Да.

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Два года назад я беседовала в этом же кабинете с вашим предшественником Томером Московичем, он утверждал, что "в ближайшие годы" будет введен предварительный скрининг для "на благонадежность" для туристов из ряда стран, с которыми у нас действует соглашение о безвизовом режиме. Речь шла, в частности, но не только, о туристах из стран бывшего СССР, граждане которых особенно часто использовали безвизовый режим, чтобы, приехав в Израиль туристами, оставаться на заработки. А именно об Украине, Грузии и России. На каком этапе находится эта инициатива?

Она уже отменена. Мы скоро начнем применять систему ESTA (Electronic System for Travel Authorization), которую уже давно применяет все больше и больше стран запада. Кстати, израильские туристы скоро тоже должны будут путешествовать по такой системе. Это тоже некий вид предварительного скрининга, когда перед въездом в страну, с которой установлен безвизовый режим, в общую систему ESTA вносятся личные данные, и через несколько минут она выдает разрешение на въезд. Эта электронная система автоматически проверяет, например, не нарушал ли уже турист законы страны, в которую намерен въехать, а также другие данные. Конечно, "последнее слово" как в Израиле, так и в других странах, все равно остается за пограничниками, но предварительное разрешение в большинстве случаев должно помочь избежать проверок и допросов.

Мы запускаем эту систему уже в ноябре как пилотную, и на первом этапе в этом пилотном проекте будут участвовать такие страны, как Украина и Грузия. А в апреле 2024 года это уже распространится и на туристов из всех остальных стран.