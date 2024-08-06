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Израиль

Коалиционный кризис: Дери отказался разговаривать с приближенными Нетаниягу

время публикации: 06 августа 2024 г., 14:08 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 15:57
Коалиционный кризис: Дери отказался разговаривать с приближенными Нетаниягу
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии ШАС Арье Дери отказался беседовать с приближенными премьер-министра о конфликте с главой "Оцма Иегудит" Итамаром Бен-Гвиром.

Как сообщает издание "Исраэль а-Йом", 5 августа Дери дважды звонили из канцелярии главы правительства, и оба раза глава ШАС отказался отвечать на телефонные звонки.

На этой неделе вновь был снят с рассмотрения "законопроект о раввинах", который продвигает партия ШАС. Голосование не состоялось, несмотря на то, что данный законопроект был одним из главных поводов созыва внеочередного пленарного заседания парламента. Закон не был вынесен на голосование, так как глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир отказался поддержать его. Бен-Гвир продолжает требовать кооптации в кабинет управления войной и отказывается голосовать за законы, которые важны для ШАС, пока его требование не удовлетворено. По словам Бен-Гвира, именно Дери накладывает вето на его назначение в "узкий кабинет".

Дери, со своей стороны, возмущен тем, что Нетаниягу не в состоянии подчинить Бен-Гвира коалиционной дисциплине. В ШАС недовольны также затягиванием обсуждения законопроекта о призыве.

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