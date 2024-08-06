Скончался 12-летний мальчик, обгоревший при возгорании скутермобиля в Тель-Авиве

12-летний мальчик, получивший тяжелые ожоги в результате возгорания скутермобиля на улице Шенкин в Тель-Авиве, скончался в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере от полученных травм. Напомним, мальчик, учащийся класса "вав" (пятого класса), вместе со своей мамой ехал в скутермобиле, когда тот неожиданно взорвался и загорелся.

Мальчик и его мама были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу, медики в течение нескольких дней боролись за жизнь ребенка, но их усилия не увенчались успехом. Мама мальчика до сих пор находится в больнице с ожогами.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", отец пострадавшего ребенка рассказывал, что у мальчика очень глубокие ожоги, обожжены дыхательные пути и легкие, в результате чего легкие не функционируют самостоятельно.

Напомним, причиной возгорания стала техническая неисправность скутермобиля. Вскоре после трагедии в издании The Marker была опубликована статья о том, что транспортные средства, подобные загоревшемуся на улице Шенкин, были запрещены к ввозу в Израиль еще в 2019 году, их вывели из сертификационной категории "кольноит", в которую они были ошибочно занесены, но министерство транспорта не публикует информацию об их опасности, а полиция не удаляет их с дорог.