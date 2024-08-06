ЦАХАЛ: в ходе операций в Самарии ликвидированы 11 террористов, ранен один израильский боец. Видео
время публикации: 06 августа 2024 г., 17:19 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 17:30
ЦАХАЛ сообщает, что в ходе совместной с ШАБАКом и МАГАВом операции в Дженине, при поддержке авиации, были ликвидированы четверо вооруженных террористов.
Кроме того, бойцы спецназа "Харув" и бойцы спецназа ЯСАМ ("псевдоарабы" пограничной полиции) ликвидировали в перестрелке семь террористов и еще нескольких ранили. Несколько подозреваемых задержаны.
В ходе операции было нейтрализовано множество взрывных устройств, конфисковано оружие террористов.
В сообщении ЦАХАЛа сказано, что во время проведения операции один военнослужащий получил ранение средней степени тяжести. Раненый доставлен в больницу.