ЦАХАЛ: в ходе операций в Самарии ликвидированы 11 террористов, ранен один израильский боец. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что в ходе совместной с ШАБАКом и МАГАВом операции в Дженине, при поддержке авиации, были ликвидированы четверо вооруженных террористов.

Кроме того, бойцы спецназа "Харув" и бойцы спецназа ЯСАМ ("псевдоарабы" пограничной полиции) ликвидировали в перестрелке семь террористов и еще нескольких ранили. Несколько подозреваемых задержаны.

В ходе операции было нейтрализовано множество взрывных устройств, конфисковано оружие террористов.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что во время проведения операции один военнослужащий получил ранение средней степени тяжести. Раненый доставлен в больницу.

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