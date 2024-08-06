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Израиль

ЦАХАЛ: гуманитарный коридор в районе Рафиаха объявлен закрытой военной зоной

время публикации: 06 августа 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 18:51
ЦАХАЛ: гуманитарный коридор в районе Рафиаха объявлен закрытой военной зоной
Oren Cohen/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что утром 6 августа боевики ХАМАСа обстреляли противотанковыми ракетами военнослужащих, находившихся в районе гуманитарного коридора в восточной части Рафиаха. Несколько военнослужащих получили ранения, они доставлены в больницы, их семьи уведомлены.

Израильские военные подчеркивают: террористическая деятельность в гуманитарных зонах и в густонаселенных районах мешает осуществлению гуманитарных миссий и доставке гуманитарной помощи от КПП "Керем Шалом" в другие районы сектора Газы.

Гуманитарный коридор объявлен закрытой военной зоной, проезд по нему временно запрещен.

При этом в сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что КПП "Керем Шалом" и другие маршруты доставки гуманитарной помощи остаются открытыми и работают в штатном режиме.

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