ЦАХАЛ: гуманитарный коридор в районе Рафиаха объявлен закрытой военной зоной

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что утром 6 августа боевики ХАМАСа обстреляли противотанковыми ракетами военнослужащих, находившихся в районе гуманитарного коридора в восточной части Рафиаха. Несколько военнослужащих получили ранения, они доставлены в больницы, их семьи уведомлены.

Израильские военные подчеркивают: террористическая деятельность в гуманитарных зонах и в густонаселенных районах мешает осуществлению гуманитарных миссий и доставке гуманитарной помощи от КПП "Керем Шалом" в другие районы сектора Газы.

Гуманитарный коридор объявлен закрытой военной зоной, проезд по нему временно запрещен.

При этом в сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что КПП "Керем Шалом" и другие маршруты доставки гуманитарной помощи остаются открытыми и работают в штатном режиме.