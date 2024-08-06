Сигнал тревоги прозвучал в населенных пунктах на севере Израиля
время публикации: 06 августа 2024 г., 18:28 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 18:35
В 18:26 в населенных пунктах на так называемой "линии противостояния" и на севере Голанских высот прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.
Из пресс-службы "Маген Давид Адом" передали, что после сигнала тревоги в службу экстренного вызова "скорой помощи" не поступало сообщений о раненых или нуждающихся в медицинской помощи.
Информация уточняется.