Сигнал тревоги прозвучал в населенных пунктах на севере Израиля

В 18:26 в населенных пунктах на так называемой "линии противостояния" и на севере Голанских высот прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

Из пресс-службы "Маген Давид Адом" передали, что после сигнала тревоги в службу экстренного вызова "скорой помощи" не поступало сообщений о раненых или нуждающихся в медицинской помощи.

Информация уточняется.