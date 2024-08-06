Жителей поселков, от границы с Ливаном до Нагарии, попросили находиться рядом с бомбоубежищами

Местные органы власти населенных пунктов, находящихся на севере Израиля рекомендовали своим жителям находиться рядом с бомбоубежищами, избегать скопления людей на открытых площадках, рядом с которыми нет бомбоубежищ.

Соответствующее распоряжение были выпущены региональными советами Мате-Ашер, Верхней Галилеи, Мером а-Галиль и мэрией Нагарии.

Отметим, что эти рекомендации являются инициативой местных органов власти, Служба тыла никаких новых указаний для населения не выпускала.