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Израиль

Десятки ракет запущены из Ливана в сторону Метулы и Кирьят-Шмоны

время публикации: 06 августа 2024 г., 19:03 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 20:02
Сигнал тревоги в Метуле, Кирьят-Шмоне и окрестностях
Chaim Goldberg/Flash90

В 19:00 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в Кирьят-Шмоне, Метуле, Кфар Гилади, Тель-Хай, Мааян Барух, Кфар Юваль, Ражар и других поселках.

Десятки ракет были запущены с территории Ливана в сторону Метулы и Кирьят-Шмоны. Одна из ракет упала на территории Кирьят-Шмоны, причинив ущерб городской инфраструктуре. Падение еще одной вызвало возгорание растительности за пределами города.

Из "Маген Давид Адом" передали, что в службу срочного вызова не поступали сообщения о раненых или пострадавших в результате обстрела.

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