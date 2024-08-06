Десятки ракет запущены из Ливана в сторону Метулы и Кирьят-Шмоны

В 19:00 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в Кирьят-Шмоне, Метуле, Кфар Гилади, Тель-Хай, Мааян Барух, Кфар Юваль, Ражар и других поселках.

Десятки ракет были запущены с территории Ливана в сторону Метулы и Кирьят-Шмоны. Одна из ракет упала на территории Кирьят-Шмоны, причинив ущерб городской инфраструктуре. Падение еще одной вызвало возгорание растительности за пределами города.

Из "Маген Давид Адом" передали, что в службу срочного вызова не поступали сообщения о раненых или пострадавших в результате обстрела.