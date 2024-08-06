Ракетный обстрел из Газы. Сигналы тревоги прозвучали в Сдероте и Ашкелоне

В 20:58 сигналы тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в Ашкелоне, Сдероте, а также в кибуцах Зиким, Ибим, мошаве Нир Ам.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск трех ракет из сектора Газы, одна из ракет была перехвачена системой ПВО, другие упали на незастроенной местности. В результате обстрела нет раненых.