Ракетный обстрел из Газы. Сигналы тревоги прозвучали в Сдероте и Ашкелоне
время публикации: 06 августа 2024 г., 21:00 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 21:22
В 20:58 сигналы тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в Ашкелоне, Сдероте, а также в кибуцах Зиким, Ибим, мошаве Нир Ам.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск трех ракет из сектора Газы, одна из ракет была перехвачена системой ПВО, другие упали на незастроенной местности. В результате обстрела нет раненых.