x
06 августа 2024
|
последняя новость: 22:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 августа 2024
|
06 августа 2024
|
последняя новость: 22:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Установлена судьба последней израильтянки, числившейся пропавшей без вести после 7 октября

время публикации: 06 августа 2024 г., 20:54 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 21:03
Билха и Яаков Йинун
Из альбома семьи Йинун

Во вторник, 6 августа, представители ЦАХАЛа официально уведомили родных Билхи Йинун, считавшейся пропавшей без вести после 7 октября, что она погибла во время атаки террористов.

76-летняя Билха Йинун, жившая вместе с мужем в мошаве Натив а-Асара, последний раз выходила на связь с родными в 8 часов утра 7 октября. С тех пор ее судьба оставалась неизвестной. Дом семьи Йинун был сожжен боевиками. В первые дни после начала войны считалось, что она погибла вместе с мужем, однако отсутствие доказательств в виде ДНК заставило армию усомниться в этом выводе, и имя Билхи было внесено в список пропавших без вести.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в течение девяти месяцев армия и военная разведка предпринимали усилия для того, чтобы выяснить судьбу женщины. Лишь недавно рядом с ее домом была сделана находка, которая позволила произвести идентификацию.

Эксперты специальной комиссии министерства здравоохранения при участии следственной группы ЦАХАЛа, специалистов института судебной медицины, полиции Израиля и главного раввина Ришон ле-Циона Ицхака Йосефа на основе новых данных пришли к выводу, что Билха Йинун погибла 7 октября.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/NEWSruIsrael

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 августа 2024

305-й день войны в Израиле: атаки "Хизбаллы" на севере. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 октября 2023

Список погибших в ходе войны Израиля с террором, начавшейся в октябре 2023 года (обновляется)