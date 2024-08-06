Установлена судьба последней израильтянки, числившейся пропавшей без вести после 7 октября

Во вторник, 6 августа, представители ЦАХАЛа официально уведомили родных Билхи Йинун, считавшейся пропавшей без вести после 7 октября, что она погибла во время атаки террористов.

76-летняя Билха Йинун, жившая вместе с мужем в мошаве Натив а-Асара, последний раз выходила на связь с родными в 8 часов утра 7 октября. С тех пор ее судьба оставалась неизвестной. Дом семьи Йинун был сожжен боевиками. В первые дни после начала войны считалось, что она погибла вместе с мужем, однако отсутствие доказательств в виде ДНК заставило армию усомниться в этом выводе, и имя Билхи было внесено в список пропавших без вести.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в течение девяти месяцев армия и военная разведка предпринимали усилия для того, чтобы выяснить судьбу женщины. Лишь недавно рядом с ее домом была сделана находка, которая позволила произвести идентификацию.

Эксперты специальной комиссии министерства здравоохранения при участии следственной группы ЦАХАЛа, специалистов института судебной медицины, полиции Израиля и главного раввина Ришон ле-Циона Ицхака Йосефа на основе новых данных пришли к выводу, что Билха Йинун погибла 7 октября.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/NEWSruIsrael