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Израиль

Служба тыла объявила о запрете массового паломничества на могилу раввина Ицхака Лурия в Цфате

время публикации: 06 августа 2024 г., 21:44 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 21:55
Служба тыла объявила запрете массового паломничества на могилу раввина Ицхака Лурия в Цфате
Flash90/YATED NEEMAN & KIKAR SHABAT

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила вечером 6 августа, что по итогам совещания по оценке ситуации было принято решение отменить мероприятия, которые должны были пройти на могиле раввина Ицхака Лурия в Цфате с 8 по 10 августа.

В сообщении говорится, что запрет на массовое паломничество было принят в соответствии с Законом о гражданской обороне.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что других изменений в указаниях Службы тыла для населения нет.

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