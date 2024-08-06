Служба тыла объявила о запрете массового паломничества на могилу раввина Ицхака Лурия в Цфате
время публикации: 06 августа 2024 г., 21:44 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 21:55
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила вечером 6 августа, что по итогам совещания по оценке ситуации было принято решение отменить мероприятия, которые должны были пройти на могиле раввина Ицхака Лурия в Цфате с 8 по 10 августа.
В сообщении говорится, что запрет на массовое паломничество было принят в соответствии с Законом о гражданской обороне.
Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что других изменений в указаниях Службы тыла для населения нет.