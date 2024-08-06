Служба тыла объявила о запрете массового паломничества на могилу раввина Ицхака Лурия в Цфате

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила вечером 6 августа, что по итогам совещания по оценке ситуации было принято решение отменить мероприятия, которые должны были пройти на могиле раввина Ицхака Лурия в Цфате с 8 по 10 августа.

В сообщении говорится, что запрет на массовое паломничество было принят в соответствии с Законом о гражданской обороне.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что других изменений в указаниях Службы тыла для населения нет.

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