Около Рамаллы были арестованы двое террористов, ранее освобожденных из тюрьмы

ЦАХАЛ, полиция и ШАБАК сообщают об аресте минувшей ночью в лагере Аль-Амари в Аль-Бире, около Рамаллы, двух боевиков террористической группировки.

В операции были задействованы спецподразделения округа Биньямин и бойцы 33-го спецподразделения полиции ("Гидеоним").

В сообщении отмечается, что арестованные боевики были освобождены из тюрьмы в 2024 году, вернулись к террористической деятельности и пытались создать новую группу.

Они были вооружены огнестрельным оружием.

"Красный Полумесяц" сообщал о пострадавших в ходе столкновений с военными в Аль-Амари.