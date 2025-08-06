Около Рамаллы были арестованы двое террористов, ранее освобожденных из тюрьмы
время публикации: 06 августа 2025 г., 16:45 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 17:03
ЦАХАЛ, полиция и ШАБАК сообщают об аресте минувшей ночью в лагере Аль-Амари в Аль-Бире, около Рамаллы, двух боевиков террористической группировки.
В операции были задействованы спецподразделения округа Биньямин и бойцы 33-го спецподразделения полиции ("Гидеоним").
В сообщении отмечается, что арестованные боевики были освобождены из тюрьмы в 2024 году, вернулись к террористической деятельности и пытались создать новую группу.
Они были вооружены огнестрельным оружием.
"Красный Полумесяц" сообщал о пострадавших в ходе столкновений с военными в Аль-Амари.