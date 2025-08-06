Отчет ЦАХАЛа: в Газе атакованы террористы и объект ХАМАСа по производству оружия. Видео

ЦАХАЛ продолжает боевые действия против террористических группировок по всему сектору Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа публикует краткий отчет за последние сутки.

В отчете сообщается, что 5 августа израильские ВВС атаковали в районе Аль-Фуркан объект ХАМАСа, на котором производили оружие. Перед атакой были приняты меры по снижению вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая эвакуацию и применение высокоточного оружия, воздушную разведку и сбор дополнительной разведывательной информации.

Силы 162-й дивизии ведут боевые действия на севере сектора Газы. 215-я артиллерийская бригада уничтожила миномётную установку боевиков.

В районе Дарадж-Туффа бойцы 401-й бронетанковой бригады обнаружили около десяти боевиков. Вскоре они были уничтожены ударом с воздуха.

В Байт-Хануне силы 99-й дивизии и бойцы бригады "Гивати" уничтожили объекты инфраструктуры террористов и ликвидировали боевиков.

На юге сектора Газы силы 36-й и 143-й дивизий уничтожили объекты инфраструктуры террористов, обнаружили несколько входов в туннели и ликвидировали боевиков.

"Террористическая организация ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданские здания и мирное население в качестве живого щита для своих действий", – подчеркивает ЦАХАЛ.