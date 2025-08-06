x
06 августа 2025
|
последняя новость: 16:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 августа 2025
|
06 августа 2025
|
последняя новость: 16:13
06 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Отчет ЦАХАЛа: в Газе атакованы террористы и объект ХАМАСа по производству оружия. Видео

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
время публикации: 06 августа 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 16:01
Отчет ЦАХАЛа: в Газе атакованы террористы и объект ХАМАСа по производству оружия. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает боевые действия против террористических группировок по всему сектору Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа публикует краткий отчет за последние сутки.

В отчете сообщается, что 5 августа израильские ВВС атаковали в районе Аль-Фуркан объект ХАМАСа, на котором производили оружие. Перед атакой были приняты меры по снижению вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая эвакуацию и применение высокоточного оружия, воздушную разведку и сбор дополнительной разведывательной информации.

Силы 162-й дивизии ведут боевые действия на севере сектора Газы. 215-я артиллерийская бригада уничтожила миномётную установку боевиков.

В районе Дарадж-Туффа бойцы 401-й бронетанковой бригады обнаружили около десяти боевиков. Вскоре они были уничтожены ударом с воздуха.

В Байт-Хануне силы 99-й дивизии и бойцы бригады "Гивати" уничтожили объекты инфраструктуры террористов и ликвидировали боевиков.

На юге сектора Газы силы 36-й и 143-й дивизий уничтожили объекты инфраструктуры террористов, обнаружили несколько входов в туннели и ликвидировали боевиков.

"Террористическая организация ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданские здания и мирное население в качестве живого щита для своих действий", – подчеркивает ЦАХАЛ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 августа 2025

670-й день войны: удары в Газе, операции в Сирии, Иудее и Самарии