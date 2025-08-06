На Газу сброшены 107 контейнеров с гуманитарной помощью

В среду, 6 августа, на сектор Газы с самолетов грузовой авиации были сброшены 107 контейнеров с гуманитарной помощью.

ЦАХАЛ сообщает, что операция проводилась при участии Израиля, ОАЭ, Иордании, Германии, Бельгии и Франции.

ЦАХАЛ подчеркивает, что мероприятия по улучшению гуманитарной ситуации в Газе проводятся в соответствии с указаниями политического руководства Израиля.