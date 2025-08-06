На Газу сброшены 107 контейнеров с гуманитарной помощью
время публикации: 06 августа 2025 г., 15:48 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 15:52
В среду, 6 августа, на сектор Газы с самолетов грузовой авиации были сброшены 107 контейнеров с гуманитарной помощью.
ЦАХАЛ сообщает, что операция проводилась при участии Израиля, ОАЭ, Иордании, Германии, Бельгии и Франции.
ЦАХАЛ подчеркивает, что мероприятия по улучшению гуманитарной ситуации в Газе проводятся в соответствии с указаниями политического руководства Израиля.