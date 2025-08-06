Кац поддержал Замира: "Его право и обязанность высказывать свое мнение"

Министр обороны Исраэль Кац выступил в поддержку начальника генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира.

"Право и обязанность начальника генерального штаба высказывать свое профессиональное мнение в соответствующих форумах", – заявил Кац.

Он также прокомментировал высказывания Яира Нетаниягу, сына премьер-министра, который заявил, что инициатива по назначению Эяля Замира на должность начальника генштаба принадлежит именно Исраэлю Кацу. "Я рекомендовал назначить Замира на эту должность, а премьер-министр и правительство это назначение утвердили", – отметил министр обороны.

Кац вновь подчеркнул, что обязан "следить за выполнением армией решений правительства". "Так и будет", – резюмировал министр обороны.