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Израиль

Кац поддержал Замира: "Его право и обязанность высказывать свое мнение"

Исраэль Кац
ЦАХАЛ
время публикации: 06 августа 2025 г., 10:56 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 10:56
Кац поддержал Замира: "Его право и обязанность высказывать свое мнение"
Chaim Goldberg/FLASH90

Министр обороны Исраэль Кац выступил в поддержку начальника генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира.

"Право и обязанность начальника генерального штаба высказывать свое профессиональное мнение в соответствующих форумах", – заявил Кац.

Он также прокомментировал высказывания Яира Нетаниягу, сына премьер-министра, который заявил, что инициатива по назначению Эяля Замира на должность начальника генштаба принадлежит именно Исраэлю Кацу. "Я рекомендовал назначить Замира на эту должность, а премьер-министр и правительство это назначение утвердили", – отметил министр обороны.

Кац вновь подчеркнул, что обязан "следить за выполнением армией решений правительства". "Так и будет", – резюмировал министр обороны.

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