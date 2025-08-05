x
05 августа 2025
|
последняя новость: 21:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 августа 2025
|
05 августа 2025
|
последняя новость: 21:47
05 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Глава генштаба настаивает: оккупация Газы поставит под угрозу жизни заложников

Война с ХАМАСом
Биньямин Нетаниягу
Правительство
Скандалы
время публикации: 05 августа 2025 г., 21:07 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 21:14
Глава генштаба настаивает: оккупация Газы поставит под угрозу жизни заложников
Пресс-служба ЦАХАЛа

Различные израильские СМИ цитируют спор главы правительства Биньямина Нетаниягу и руководителя Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира, произошедший на закрытом совещании по Газе.

В частности, сообщается, что глава Генштаба предупредил, что оккупация сектора Газа существенно повысит риск для жизни заложников и приведет к истощению армии. Он предлагает тактику осады и рейдов с господствующих позиций, чтобы истощить ХАМАС.

Как сообщает 12 канал ИТВ, Нетаниягу склоняется к предложенному плану захвата города Газа, как минимум, на первоначальном этапе, и не обязательно к полной оккупации сектора.

Эяль Замир подчеркивает, что захват сектора может занять многие месяцы, приведет к перегрузке резервной и регулярной армии и подвергнет опасности жизни заложников. Замир также высказался с резкой критикой в отношении публикаций канцелярии и приближенных премьера против него, и также заявил, что сын премьер-министра публикует негативные комментарии о начальнике Генштаба.

"Нельзя все время угрожать отставкой, – ответил на это Нетаниягу. – А моему сыну 33 года".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 августа 2025

Нетаниягу провел совещание по Газе. "Он настроен на оккупацию"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 августа 2025

Нетаниягу не пригласил Смотрича и Бен-Гвира на совещание по поводу войны в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 августа 2025

"Кан": Нетаниягу расширяет боевые действия на районы, где содержатся заложники