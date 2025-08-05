Глава генштаба настаивает: оккупация Газы поставит под угрозу жизни заложников

Различные израильские СМИ цитируют спор главы правительства Биньямина Нетаниягу и руководителя Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира, произошедший на закрытом совещании по Газе.

В частности, сообщается, что глава Генштаба предупредил, что оккупация сектора Газа существенно повысит риск для жизни заложников и приведет к истощению армии. Он предлагает тактику осады и рейдов с господствующих позиций, чтобы истощить ХАМАС.

Как сообщает 12 канал ИТВ, Нетаниягу склоняется к предложенному плану захвата города Газа, как минимум, на первоначальном этапе, и не обязательно к полной оккупации сектора.

Эяль Замир подчеркивает, что захват сектора может занять многие месяцы, приведет к перегрузке резервной и регулярной армии и подвергнет опасности жизни заложников. Замир также высказался с резкой критикой в отношении публикаций канцелярии и приближенных премьера против него, и также заявил, что сын премьер-министра публикует негативные комментарии о начальнике Генштаба.

"Нельзя все время угрожать отставкой, – ответил на это Нетаниягу. – А моему сыну 33 года".