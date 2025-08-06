ЦАХАЛ атаковал цели террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтверждает, что в среду вечером ЦАХАЛ атаковал различные объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.

В частности, были нанесены удары по складам оружия, пусковой ракетной установке и зданию, в котором хранились инженерные средства, использовавшиеся для восстановления террористической инфраструктуры в регионе.

В сообщении подчеркивается, что "Хизбалла" продолжает попытки восстановления террористической инфраструктуры по всему Ливану, подвергая риску гражданское население и используя ливанцев в качестве живого щита. Речь идет о нарушении условий соглашения о прекращении огня в Ливане.

ЦАХАЛ продолжит действовать для обеспечения защиты Израиля.