Внимание, розыск: пропала 86-летняя Зива Леви из Ришон ле-Циона

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пожилой женщины, жизни и здоровью которой грозит опасность. Пропала 86-летняя Зива Леви из Ришон ле-Циона, в последний раз ее видели у нее дома 20 июля текущего года, после чего от нее не было вестей.

Сегодня семья дала разрешение опубликовать сообщение об исчезновении Зивы Леви.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, карие глаза, прямые короткие волосы. Неизвестно, во что она была одета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Ришон ле-Циона по телефону 03-9609444.