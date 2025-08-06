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Израиль

Внимание, розыск: пропала 86-летняя Зива Леви из Ришон ле-Циона

Розыск
время публикации: 06 августа 2025 г., 22:29 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 22:46
Внимание, розыск: пропала 86-летняя Зива Леви из Ришон ле-Циона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пожилой женщины, жизни и здоровью которой грозит опасность. Пропала 86-летняя Зива Леви из Ришон ле-Циона, в последний раз ее видели у нее дома 20 июля текущего года, после чего от нее не было вестей.

Сегодня семья дала разрешение опубликовать сообщение об исчезновении Зивы Леви.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, карие глаза, прямые короткие волосы. Неизвестно, во что она была одета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Ришон ле-Циона по телефону 03-9609444.

Израиль
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