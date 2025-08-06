Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 6 августа, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 28-39, в Беэр-Шеве – 23-33, в Мицпе-Рамоне – 20-33, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-30, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-35, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг-пятницу ожидается повышение температуры. В субботу будет очень жарко, особенно на юге и востоке страны.