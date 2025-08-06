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Израиль

Бедуин и еврейка арестованы за занятия сексом в синагогах Димоны

Полиция
Негев
Синагога
Скандалы
Социальные проблемы
время публикации: 06 августа 2025 г., 00:50 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 01:09
Бедуин и еврейка арестованы за занятия сексом в синагогах Димоны
Yossi Aloni/Flash90

Сотрудники полиции Димоны задержали внутри синагоги в одном из районов города парочку – молодого бедуина из бедуинского поселка и еврейку, жительницу Димоны. Молодые люди были пойманы, когда занимались сексом возле шкафа со свитками Торы.

Как сообщает mako.co.il, предварительное расследование показало, что у молодых людей в последнее время развился бурный роман, но у них не было места для интимных встреч. Поэтому они заходили в синагоги в разных районах Димоны, чтобы заниматься сексом.

Молящиеся в синагогах города обратились в полицию. Полицейские устроили засаду возле одной из синагог и поймали парочку в самый интимный момент. После допроса в полицейском участке молодые люди были освобождены на ограничительных условиях. Им запрещено приближаться к синагогам города.

Израиль
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