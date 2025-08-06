Задержаны предполагаемые владельцы "домашних борделей" с проститутками из стран бывшего СССР

Полиция сообщает о задержании в центре и на севере Израиля двух подозреваемых в организации сети по торговле женщинами и предоставлении сексуальных услуг. Задержаны мужчина 43 лет и женщина 63 лет.

Следствием установлено, что подозреваемые занимались ввозом женщин из-за рубежа, в основном из стран бывшего СССР, размещением их в Израиле и сутенерством с целью продажи сексуальных услуг. Доходы сети оцениваются в сотни тысяч шекелей в месяц.

В ходе обысков в доме и квартире подозреваемых, которые использовались как "домашние бордели", были изъяты десятки тысяч шекелей наличными, автомобиль класса люкс и мобильные телефоны.

Также были задержаны для допроса 16-летний несовершеннолетний, участвовавший в деятельности сети, три женщины, привезенные в Израиль для занятия проституцией, и клиент, находившийся в одной из квартир.