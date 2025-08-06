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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террориста "Хизбаллы" на северо-востоке Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 августа 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 10:02
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террориста "Хизбаллы" на северо-востоке Ливана
Tomer Neuberg/Flash90

Армия обороны Израиля подтверждает ликвидацию в районе Бекаа, на северо-востоке Ливана, Хусама Касэма Гараба – террориста "Хизбаллы", руководившего террористическими ячейками в Сирии, планировавшими запуск ракет в направлении Голанских высот.

Ранее ливанские источники сообщали, что 5 августа в Баальбеке в результате авиаудара по автомобилю был ликвидирован Хусам Гараб – террорист "Хизбаллы", входивший в состав 1900-го подразделения иранских "Сил Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Данное подразделение КСИР отвечает за поставки вооружений иранских прокси, в том числе "Хизбалле".

Израиль
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На северо-востоке Ливана ликвидирован поставщик иранского оружия "Хизбалле"