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Израиль

Нетаниягу побеседовал с Лапидом, глава оппозиции против оккупации Газы

Биньямин Нетаниягу
Яир Лапид
Авигдор Либерман
Бени Ганц
время публикации: 06 августа 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 15:47
Нетаниягу побеседовал с Лапидом глава оппозиции против оккупации Газы
Noam Revkin Fenton/Flash90

6 августа состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главы парламентской оппозиции Яира Лапида.

Речь идет о стандартной встрече, в рамках которой премьер-министр посвящает главу оппозиции в сведения, касающиеся безопасности государства.

Встреча продолжалась 40 минут, и после ее завершения глава оппозиции заявил: "Я сказал Нетаниягу – оккупация Газы – это очень плохая идея. В такие операции не вступают, если за тобой не стоит большинство народа. Народ Израиля не заинтересован в этой войне. Мы заплатим за неё слишком высокую цену".

Во встрече принимал участие военный секретарь Нетаниягу генерал-майор Роман Гофман.

Главы партий НДИ и "Кахоль Лаван" Авигдор Либерман и Бени Ганц не высказывали своего отношения к намерению правительства принять решение о полной оккупации сектора Газы.

Израиль
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