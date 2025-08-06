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Израиль

Известный музыкант подозревается в подстрекательстве

Полиция
Биньямин Нетаниягу
Акции протеста
время публикации: 06 августа 2025 г., 13:43 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 13:43
Полиция вызвала на допрос известного певца и музыканта Эфраима Шамира
Moshe SHai/FLASH90

Полиция вызвала на допрос известного певца и музыканта Эфраима Шамира. Ему инкриминируется подстрекательство к насильственным действиям в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а также к актам террора.

В аккаунте Шамира в социальной сети Facebook опубликовано множество записей с оскорблениями в адрес премьер-министра. В записи, опубликованной утром 6 августа, изображен Нетаниягу с написанной на лбу кровью датой 7.10.

Отмечается, что уже в 2020 году Нетаниягу заявлял о намерении подать жалобу в полицию на Эфраима Шамира. Это было сделано после того, как Шамир опубликовал запись: "Убить психопата, его жену, бешеную шлюху и их сукиного сына, отвратительного паразита". Шамир тогда, со своей стороны, пояснил, что речь идет о "первых строчках новой песни протеста, основанной на истории семьи Чаушеску".

Израиль
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