Известный музыкант подозревается в подстрекательстве

Полиция вызвала на допрос известного певца и музыканта Эфраима Шамира. Ему инкриминируется подстрекательство к насильственным действиям в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а также к актам террора.

В аккаунте Шамира в социальной сети Facebook опубликовано множество записей с оскорблениями в адрес премьер-министра. В записи, опубликованной утром 6 августа, изображен Нетаниягу с написанной на лбу кровью датой 7.10.

Отмечается, что уже в 2020 году Нетаниягу заявлял о намерении подать жалобу в полицию на Эфраима Шамира. Это было сделано после того, как Шамир опубликовал запись: "Убить психопата, его жену, бешеную шлюху и их сукиного сына, отвратительного паразита". Шамир тогда, со своей стороны, пояснил, что речь идет о "первых строчках новой песни протеста, основанной на истории семьи Чаушеску".