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    В Израиле

    ЦАХАЛ уведомил о гибели двух военнослужащих: боец убит в Газе, офицер погиб в результате аварии

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    ЦАХАЛ уведомил о гибели двух военнослужащих: боец убит в Газе, офицер погиб в результате аварии
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ уведомляет, что в ходе боев в секторе Газы погиб еще один израильский военнослужащий. Кроме того в результате аварии на юге Израиля погиб офицер ЦАХАЛа.

    Названы имена погибших.

    Старшина резерва Йонатан Малка, 23 года, из Беэр-Шевы, боец ​​82-го танкового батальона погиб в бою в секторе Газы.

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    Подполковник резерва Йохай Гур Гершберг, 52 года, из Хават Филип, командир подразделения по поиску пропавших без вести, погиб в результате автокатастрофы на юге Израиля. Он также считается погибшим в ходе войны.

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    C 31 октября по 6 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 83 военнослужащих ЦАХАЛа.

    Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-декабре 2023 года (обновляется)

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