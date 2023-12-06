ЦАХАЛ уведомил о гибели двух военнослужащих: боец убит в Газе, офицер погиб в результате аварии

ЦАХАЛ уведомляет, что в ходе боев в секторе Газы погиб еще один израильский военнослужащий. Кроме того в результате аварии на юге Израиля погиб офицер ЦАХАЛа.

Названы имена погибших.

Старшина резерва Йонатан Малка, 23 года, из Беэр-Шевы, боец ​​82-го танкового батальона погиб в бою в секторе Газы.

adv_12 m_ar_1

Подполковник резерва Йохай Гур Гершберг, 52 года, из Хават Филип, командир подразделения по поиску пропавших без вести, погиб в результате автокатастрофы на юге Израиля. Он также считается погибшим в ходе войны.

adv_13 incontent_1

C 31 октября по 6 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 83 военнослужащих ЦАХАЛа.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-декабре 2023 года (обновляется)