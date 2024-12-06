Минздрав Газы призвал Красный Крест защитить больницу "Камаль Адуан" на севере сектора

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) вновь обратился к международному сообществу и "Красному Кресту" с призывом "остановить израильскую агрессию, направленную против системы здравоохранени сектора, ее персонала и пациентов".

В заявлении минздрава Газы, опубликованном в пятницу, 6 декабря, говорится, что в настоящее время "объектом военного преступления стала больница "Камаль Адуан", расположенная на севере сектора.

Утром источники в Газе сообщали, что силы ЦАХАЛа окружили больницу "Камаль Адуан" в Байт-Лахии, а затем военные вошли в помещения больницы.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.