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Израиль

Минздрав Газы призвал Красный Крест защитить больницу "Камаль Адуан" на севере сектора

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 06 декабря 2024 г., 21:21 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 21:55
Минздрав Газы призвал Красный Крест защитить больницу "Камаль Адуан" на севере сектора
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) вновь обратился к международному сообществу и "Красному Кресту" с призывом "остановить израильскую агрессию, направленную против системы здравоохранени сектора, ее персонала и пациентов".

В заявлении минздрава Газы, опубликованном в пятницу, 6 декабря, говорится, что в настоящее время "объектом военного преступления стала больница "Камаль Адуан", расположенная на севере сектора.

Утром источники в Газе сообщали, что силы ЦАХАЛа окружили больницу "Камаль Адуан" в Байт-Лахии, а затем военные вошли в помещения больницы.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

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