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Израиль

Источники в Газе: силы ЦАХАЛа вошли в больницу "Камаль Адуан" в Байт-Лахии, произведены аресты

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 06 декабря 2024 г., 08:18 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 08:37
Источники в Газе: силы ЦАХАЛа вошли в больницу "Камаль Адуан" в Байт-Лахии, произведены аресты
Пресс-служба ЦАХАЛа

Источники в Газе сообщают, что утром 6 декабря силы ЦАХАЛа окружили больницу "Камаль Адуан" в Байт-Лахии, на севере сектора, а затем военные вошли в помещения больницы.

Одни источники сообщают, что военные задержали для допросов нескольких сотрудников и пациентов больницы. Другие источники заявляют, что военные арестовали чуть ли не всех, кто находился в больнице.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

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