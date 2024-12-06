Источники в Газе: силы ЦАХАЛа вошли в больницу "Камаль Адуан" в Байт-Лахии, произведены аресты

Источники в Газе сообщают, что утром 6 декабря силы ЦАХАЛа окружили больницу "Камаль Адуан" в Байт-Лахии, на севере сектора, а затем военные вошли в помещения больницы.

Одни источники сообщают, что военные задержали для допросов нескольких сотрудников и пациентов больницы. Другие источники заявляют, что военные арестовали чуть ли не всех, кто находился в больнице.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.