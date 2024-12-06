Источники в Газе: силы ЦАХАЛа вошли в больницу "Камаль Адуан" в Байт-Лахии, произведены аресты
время публикации: 06 декабря 2024 г., 08:18 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 08:37
Источники в Газе сообщают, что утром 6 декабря силы ЦАХАЛа окружили больницу "Камаль Адуан" в Байт-Лахии, на севере сектора, а затем военные вошли в помещения больницы.
Одни источники сообщают, что военные задержали для допросов нескольких сотрудников и пациентов больницы. Другие источники заявляют, что военные арестовали чуть ли не всех, кто находился в больнице.
ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.