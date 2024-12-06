Война в Газе в ночь на 6.12.2024: удары по целям, действия на севере сектора

В ночь на 6 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ действовал и атаковал ночью на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий несколько возросла.

На севере сектора: ракетой, запущенной ВВС ЦАХАЛа, разрушен третий этаж Индонезийской больницы; израильские военные обстреливали цели в Джабалии; ЦАХАЛ действовал в районе школы "Аль-Рафи" в Джабалии аль-Балад, есть убитые и раненые; бронетехника ЦАХАЛа действовала в районе больницы "Камаль Адуан" в Байт-Лахии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на северо-западе Нусейрата.

На юге сектора: ВВС Израиля наносили удары по целям в Рафахе; вертолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям на западе Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 6 декабря.