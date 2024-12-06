Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 6 декабря, температура повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Сильный восточный ветер в горных районах.

В Иерусалиме – 12-18 градусов, в Тель-Авиве – 14-25, в Хайфе – 14-22, в Эйлате – 18-25, в Беэр-Шеве – 13-24, в Мицпе-Рамоне – 12-21, на побережье Мертвого моря – 18-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-24, в Ариэле – 12-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-24, на Голанских высотах – 13-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В субботу температура немного понизится. В воскресенье-понедельник – температура без существенных изменений, переменная облачность.