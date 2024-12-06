ЦАХАЛ усиливает охрану границ на Голанских высотах на фоне событий в Сирии
время публикации: 06 декабря 2024 г., 14:33 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 14:41
В связи со сложной ситуацией в Сирии командование ЦАХАЛа приняло решение об усилении воздушных и наземных сил на Голанских высотах.
В этот приграничный регион перебрасываются дополнительные подразделения. Возводятся фортификационные сооружения.
В то же время повышена боеготовность сил ЦАХАЛа, дислоцированных на Голанах.
"ЦАХАЛ следит за событиями и готов к любому сценарию нападения и обороны, не допустит угрозы вблизи границы Израиля и будет действовать, чтобы предотвращать любые угрозы гражданам Государства Израиль", – сказано в официальном заявлении израильской армии.