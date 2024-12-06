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Израиль

ЦАХАЛ усиливает охрану границ на Голанских высотах на фоне событий в Сирии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 06 декабря 2024 г., 14:33 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 14:41
ЦАХАЛ усиливает охрану границ на Голанских высотах на фоне событий в Сирии
Пресс-служба ЦАХАЛа

В связи со сложной ситуацией в Сирии командование ЦАХАЛа приняло решение об усилении воздушных и наземных сил на Голанских высотах.

В этот приграничный регион перебрасываются дополнительные подразделения. Возводятся фортификационные сооружения.

В то же время повышена боеготовность сил ЦАХАЛа, дислоцированных на Голанах.

"ЦАХАЛ следит за событиями и готов к любому сценарию нападения и обороны, не допустит угрозы вблизи границы Израиля и будет действовать, чтобы предотвращать любые угрозы гражданам Государства Израиль", – сказано в официальном заявлении израильской армии.

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