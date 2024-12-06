Арестован подозреваемый в ограблениях пожилых людей и сексуальных домогательствах

Разрешена к публикации информация о том, что подозреваемый в серии ограблений пожилых людей, проживающих в комплексах социального жилья в Нетании, а также в нападениях на пенсионеров и в сексуальных домогательствах, был арестован сотрудниками полиции Центрального округа около двух недель назад.

По материалам расследования, подозреваемый, житель Нетании в возрасте около 30 лет, взламывал двери квартир в комплексах социального жилья и похищал деньги и ценные вещи. Если пожилые люди находились дома в момент ограбления, он нападал на них и угрожал им.

В частности, около месяца назад он взломал квартиру в доме "диюр муган", обокрал пожилую женщину, похитив у нее несколько тысяч шекелей, а также совершил непристойные действия. Вскоре поступило еще одно сообщение: подозреваемый приставил нож к шее жертвы, а затем сбежал с места происшествия.

Затем поступило похожее сообщение о еще одном взломе в комплексе социального жилья. В ходе расследования, в котором принимали участие сотрудники всех подразделений полицейского отделения, была установлена личность подозреваемого, и 18 ноября он был арестован. В четверг, 5 декабря, ему предъявлены обвинения.