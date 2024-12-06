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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 6.12.2024: в Шхеме убит боевик, операция в Дженине

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 06 декабря 2024 г., 06:26 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 06:32
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 6.12.2024: в Шхеме убит боевик, операция в Дженине
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 6 декабря действовали в Дженине, Шхеме (в Балате), около Туль-Карема (в Аль-Гусуне, Анабте), в Катане (северо-западней Иерусалима), в Аль-Хадаре (к югу от Бейт-Лехема).

Происходили вооруженные столкновения. В Шхеме был убит боевик, ранее отбывавший наказание за террор в израильской тюрьме.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 6 декабря.

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