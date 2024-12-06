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Израиль

В результате ДТП на 2-м шоссе тяжело травмирован мотоциклист

Мада
ДТП
время публикации: 06 декабря 2024 г., 00:01 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 00:01
В результате ДТП на 2-м шоссе тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На 2-м шоссе, в районе перекрестка Адам, мотоциклист не справился с управлением, потерял равновесие и байк опрокинулся. На мотоцикле вместе с водителем был пассажир.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме пострадавшего (мужчину примерно 22 лет) в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший был доставлен в больницу с легкими травмами.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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