Скандалы в коалиции, наступление оппозиции – запах выборов. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Два события произошли 4 декабря в Кнессете. Коалиция инициировала и провалила голосование по вопросу об увольнении юридического советника правительства. Оппозиция провела мероприятие, посвященное "борьбе за свободу слова и свободу СМИ". Ни то, ни другое событие не имело практического значения или конкретных результатов. Однако они иллюстрировали те изменения, которые наступили в политической системе в последние недели, особенно после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Ливане. Движение к выборам ускорилось и подготовка к ним набирает обороты.

В конце этого месяца исполнится два года с момента начала работы нынешнего правительства. К правило, именно в такие периоды партии начинают подготовку к выборам – конфликты обостряются, позиции радикализуются, обращения к избирателям звучат чаще, чем практические предложения, а любые инициативы, как правило, сдабриваются изрядной долей популизма. На сей раз два года с начала работы правительства приходятся и на период затухания войны. "Побоку все, что не война", – уже давно не является постулатом, который некоторое время направлял действия израильских политиков. Чем ближе окончание войны, тем быстрее повестка дня возвращается в обычное русло.

Именно в этом аспекте и стоит относиться к продолжающимся попыткам сдвинуть с мертвой точки вопрос об увольнении юридического советника правительства Гали Баарав-Миары, а также заявления о гибели свободы слова и угрозе свободы СМИ, звучащие со стороны тех, кого поддерживают 85% мейнстримных средств массовой информации. Как это обычно бывает, важнее то, почему происходит событие, чем само событие.

Бен-Гвир, Нетаниягу и Баарав-Миара: новый виток

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не хочет увольнять юридического советника правительства. Глава правительства был бы рад, если бы юридический советник правительства ушла в отставку по собственной инициативе, или если бы кто-то, взмахнув волшебной палочкой, сделал бы так, чтобы она исчезла из коридоров власти. Ни того, ни другого не происходит и, вероятнее всего, не произойдет. А сам по себе Нетаниягу не хотел бы доводить дело до взрыва. Ему не нужны дополнительные поводы для протестов, а также для нового требования объявить его неспособным исполнять свои обязанности.

Начало новому витку противостояния – не впервые – положил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. После того, как грянул гром скандала, связанного с подозрениями в отношении главы ШАБАСа и двух высокопоставленных офицеров полиции, Бен-Гвир выступил на пресс-конференции и обвинил Баарав-Миару в попытке сфабриковать против него дело. Это уже не первый случай, когда глава партии "Оцма Иегудит" выступает с подобными заявлениями. Однако на сей раз он сделал шаг вперед и потребовал принять на заседании правительства решение о начале процесса увольнения Баарав-Миары. Бен-Гвир подкрепил свое требование ультиматумом: если процесс увольнения Баарав-Миары не начнется, "Оцма Иегудит" прекратит голосовать с коалицией. Это еще не угроза выйти из правительства, но создать серьезные проблемы Нетаниягу такой шаг может. Без фракции Бен-Гвира, без Ави Маоза, который присоединится к нему, а также без Йоава Галанта, который с момента увольнения с поста министра обороны не считает себя частью коалиции и не голосует с ней, способность главы коалиции Офира Каца приносить боссу победы в Кнессете весьма ограничена. То, что произошло 4 декабря, весьма яркая иллюстрация.

У Кнессета нет никакого влияния на процесс увольнения или назначения юридического советника. Однако четыре депутата – Буарон ("Ликуд"), Сон-Армелех ("Оцма Иегудит"), Таль ("Ционут Датит") и Пиндрус ("Яадут а-Тора") – решили вынести этот вопрос на обсуждение парламента. "Кнессет является источником полномочий деятельности парламента, и важно, чтобы мы дали правительству понять свое отношение к этому вопросу", – сказал мне Буарон в эфире "Кан РЭКА".

Однако показательная акция, затеянная коалицией, не возымела успеха. Оппозиция при помощи не очень сложного парламентского трюка провалила голосование. Буарон заявил, что повторное голосование состоится на следующей неделе.

Но главное ожидается на заседании правительства. В данный момент неизвестно, решится ли Нетаниягу предложить этот вопрос к обсуждению или голосованию за два дня до начала дачи свидетельских показаний в окружном суде. Премьер-министру вновь предстоит выбирать, с кем идти на конфронтацию – с юридической системой или с коалиционными партнерами.

Суд, дело Фельдштейна и конфронтация с военными: восьмой фронт

Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил на этой неделе, что коалиция открыла новый фронт войны и противостояния: войны с оборонным истеблишментом. Война ли это или случайное совпадение событий, однако на уходящей неделе обострились сразу несколько конфликтов между Нетаниягу и теми, кто носит форму.

Дело о секретных документах сделало резкий поворот, который может озаботить премьер-министра. В ходе допроса Фельдштейн заявил, что Нетаниягу был в курсе того, что у него есть секретный документ, который он намерен передать для публикации иностранным СМИ. "Мой подзащитный решил перестать быть живым щитом для Нетаниягу и его канцелярии", – заявил в интервью "Кан Бет" адвокат Фельдштейна. По непонятной причине прокуратура до сих пор не взяла даже свидетельских показаний у премьер-министра.

Однако эта история уже получила и политическое развитие. Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект, наделяющий иммунитетом офицеров ЦАХАЛа и сотрудников общей службы безопасности (ШАБАК), которые будут неустановленным путем передавать информацию премьер-министру. Иными словами, в случае утверждения этого закона, возникнут две параллельные системы оповещения премьер-министра: официальная и обходная. Абсурд этой ситуации столь очевиден, что в пресс-службе ЦАХАЛа решили пойти на беспрецедентный и возмутительный шаг. Контр-адмирал Даниэль Хагари, глава пресс-службы ЦАХАЛа, публично раскритиковал этот законопроект. Без связи с тем, оправдана критика или нет, военный в форме не имеет права на политические заявления. Это было естественным и самим собой разумеющимся еще недавно. Сегодня потребовались возмущенные заявления политиков и требования уволить Хагари, чтобы начальник генерального штаба армии Герци а-Леви сделал выговор главе пресс-службы, а тот опубликовал извинения.

Противостояние коалиции и военного истеблишмента, разумеется, не происходит в вакууме. Продолжается и ускоряется подготовка к началу расследования событий 7 октября 2023 года. Политики всеми силами пытаются убедить израильтян еще до начала расследования, что ответственность лежит на военных. Военные не скрывают намерения возложить вину на политиков.

Тем временем коалиция продолжает попытки отвести угрозу создания государственной следственной комиссии. Вместо этого предлагается создать комиссию в Кнессете, за состав которой проголосует не менее 80 депутатов. Если такого большинства получить не удастся, а скорее всего не удастся, комиссия будет создана совместно коалицией и оппозицией. Далеко не всем даже в правящей партии такое предложение по душе. Депутат Кнессета Боаз Бисмут отказался продвигать создание такой комиссии, и эта миссия была возложена на депутата Ариэля Кальнера.

На следующей неделе начнется новый этап в бесконечном сериале под названием "суд над премьер-министром". Нетаниягу начнет давать свидетельские показания. В то время, как премьер и его адвокаты пытались обеспечить максимально щадящий режим – два раза в неделю вместо трех, не более четырех часов в день и так далее – прокуратура готовится дать бой, понимая, что от итогов допроса премьера зависит многое, если не все в этом процессе. И суд не поддержал просьбы адвокатов премьера.

Ультраортодоксы: внутренние распри и потеря терпения

Партия "Яадут а-Тора", как правило, не вмешивается в вопросы внешней политики. Неписанная договоренность между ашкеназскими ультраортодоксами и правительствами "Ликуда": харедим поддерживают шаги премьера во внешней политике, получая взамен решение их проблем и удовлетворение их требований. В "Яадут а-Тора" почти не высказывались об этих темах. Ицхак Гольдкнопф нарушил традицию. В ходе визита в Газу он заявил, что его партия поддерживает восстановление поселений в секторе. Это заявление вызвало резкую критику со стороны его коллеги по руководству блоком, депутата Моше Гафни. "Когда ты делаешь такие заявления, ты представляешь только себя самого, а не "Яадут а-Тора", говори от своего имени", – резко сказал Гафни Гольдкнопфу на заседании фракции.

Однако главной проблемой и головной болью ультраортодоксов остается закон о призыве и экономические последствия отсутствия этого закона. Издание "Мишпаха" опубликовало сообщение, согласно которому партия "Яадут а-Тора" намерена подать два законопроекта – законопроект о призыве, а также законопроект о роспуске Кнессета. "Нетаниягу сможет выбрать, какой закон продвигать", – говорится в сообщении. Депутат Ицхак Пиндрус в ответ на мой вопрос о будущем закона о призыве лишь пожал плечами.

И тем не менее, ультраортодоксы скорее всего не будут спешить разваливать коалицию, прежде всего потому, что им трудно будет найти лучшую. Кроме того, переговоры о будущем законе о призыве продолжаются, несмотря на то, что особого прогресса в комиссии по иностранным делам и обороне нет. Не исключено, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу решит воспользоваться темой закона о призыве, чтобы объявить выборы в том случае, если поймет, что коалиция стала неуправляемой. Так он поступил в декабре 2018 года, и тогда поводом стал тупик в продвижении закона о призыве.

Оппозиция: переговоры и полномасштабное наступление

Возможное приближение выборов ощущают и в оппозиции. На этой неделе депутат Кнессета Матан Каана подтвердил, что вел переговоры со своим другом и бывшим коллегой Нафтали Беннетом о возможном воссоединении с партией "Махане Мамлахти", в которой в настоящий момент находится Каана. Как сообщалось ранее, с этой целью Каана встречался и с Беннетом, и со стратегическим советником Шломо Фильбером. Судя по словам Кааны, на данном этапе эти контакты ни к чему не привели.

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман сказал на этой неделе, отвечая на мой вопрос в Кнессете, что все блоки и союзы должны быть подчинены одной цели: скорейшему обвалу нынешнего правительства и успешному формированию нового. "Тот у кого будет больше шансов успешно реализовать эту задачу, должен быть лидером", – заявил Либерман.

Как бы то ни было, очевидно, что все персональные вопросы будут решаться только после объявления выборов.

Пока же оппозиция делает все для того, чтобы эти выборы приблизить и максимально дискредитировать правительство. На этой неделе оппозиционерам удалось, как уже говорилось, провалить инициативу коалиции по выносу на повестку дня вопроса об увольнении юридического советника правительства. Оппозиция также провела мероприятие "в защиту свободы слова и свободы прессы". Министр связи Шломо Караи решил принять участие в этом мероприятии и подвергся обструкции со стороны его участников. Ему это также без сомнения пошло на электоральную пользу. Все в политической системе работают на выборы.

И последнее. 3 декабря на стол Кнессета был положен проект государственного бюджета на 2025 год. В ближайшие месяцы он станет объектом политических баталий. Будет ли он утвержден до конца марта или страна отправится на выборы, меньше всего зависит от самого бюджета и содержащихся в нем параграфов. Перспективы утверждения бюджета всегда отражают общую политическую и коалиционную ситуацию, которая меняется слишком быстро, чтобы уверенно что-то прогнозировать.