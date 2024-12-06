Бойцы бригады "Нахаль" уничтожили заминированный туннель в Рафиахе
время публикации: 06 декабря 2024 г., 17:03 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 17:26
Бойцы бригады "Нахаль" уже несколько месяцев продолжают действовать в Рафиахе под командованием 143-й дивизии.
За последние несколько дней в ходе операций, проведенных силами ЦАХАЛа в этом районе, был обнаружен заминированный туннель, который террористы намеревались использовать для причинения ущерба израильским военнослужащим. Туннель был уничтожен.
В ходе прочесывания территории силы ЦАХАЛа обнаружили большое количество оружия и техники противника, в том числе: минометы, взрывчатку и многое другое.
Была ликвидирована группа террористов, обстреливавшая израильских бойцов из миномета.