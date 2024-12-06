Бойцы бригады "Нахаль" уничтожили заминированный туннель в Рафиахе

Бойцы бригады "Нахаль" уже несколько месяцев продолжают действовать в Рафиахе под командованием 143-й дивизии.

За последние несколько дней в ходе операций, проведенных силами ЦАХАЛа в этом районе, был обнаружен заминированный туннель, который террористы намеревались использовать для причинения ущерба израильским военнослужащим. Туннель был уничтожен.

В ходе прочесывания территории силы ЦАХАЛа обнаружили большое количество оружия и техники противника, в том числе: минометы, взрывчатку и многое другое.

Была ликвидирована группа террористов, обстреливавшая израильских бойцов из миномета.