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Израиль

Бойцы бригады "Нахаль" уничтожили заминированный туннель в Рафиахе

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 декабря 2024 г., 17:03 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 17:26
Бойцы бригады "Нахаль" уничтожили заминированный туннель в Рафиахе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Нахаль" уже несколько месяцев продолжают действовать в Рафиахе под командованием 143-й дивизии.

За последние несколько дней в ходе операций, проведенных силами ЦАХАЛа в этом районе, был обнаружен заминированный туннель, который террористы намеревались использовать для причинения ущерба израильским военнослужащим. Туннель был уничтожен.

В ходе прочесывания территории силы ЦАХАЛа обнаружили большое количество оружия и техники противника, в том числе: минометы, взрывчатку и многое другое.

Была ликвидирована группа террористов, обстреливавшая израильских бойцов из миномета.

Израиль
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