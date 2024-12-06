Ликвидирован командир ВВС ХАМАСа в Газе, участвовавший в резне 7 октября

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о ликвидации в секторе Газы еще одного террориста ХАМАСа, участвовавшего в резне 7 октября 2023 года.

Это Назаль Ан-Наджар, командир "военно-воздушных сил" ХАМАСа и ответственный за "систему ПВО" в городе Газа.

Ан-Наджар был одним из организаторов атаки с воздуха на Израиль 7 октября. Также с начала войны он являлся одним из координаторов "наступательных операций" ХАМАСа в центре сектора Газы, участвовал в организации атак хамасовских беспилотников.