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Израиль

Ликвидирован командир ВВС ХАМАСа в Газе, участвовавший в резне 7 октября

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
Террористы
время публикации: 06 декабря 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 16:40
Ликвидирован командир ВВС ХАМАСа в Газе, участвовавший в резне 7 октября
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о ликвидации в секторе Газы еще одного террориста ХАМАСа, участвовавшего в резне 7 октября 2023 года.

Это Назаль Ан-Наджар, командир "военно-воздушных сил" ХАМАСа и ответственный за "систему ПВО" в городе Газа.

Ан-Наджар был одним из организаторов атаки с воздуха на Израиль 7 октября. Также с начала войны он являлся одним из координаторов "наступательных операций" ХАМАСа в центре сектора Газы, участвовал в организации атак хамасовских беспилотников.

Израиль
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