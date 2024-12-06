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Израиль

Внимание, розыск: пропал 54-летний Рон Джек Хайман, житель Бат-Яма (найден)

Розыск
время публикации: 06 декабря 2024 г., 18:00 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 19:21
Рон Джек Хайман
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 54-летнего Рона Джека Хаймана, жителя Бат-Яма. В последний раз его видели около 15:00 возле "Ангара" в Бат-Яме.

Описание внешности: у мужчины правосторонний паралич, он не может говорить. Был одет в синюю рубашку в полоску и черные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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