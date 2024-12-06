Внимание, розыск: пропал 54-летний Рон Джек Хайман, житель Бат-Яма (найден)

Полиция просит помощи в розыске 54-летнего Рона Джека Хаймана, жителя Бат-Яма. В последний раз его видели около 15:00 возле "Ангара" в Бат-Яме.

Описание внешности: у мужчины правосторонний паралич, он не может говорить. Был одет в синюю рубашку в полоску и черные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.