Внимание, розыск: пропал 54-летний Рон Джек Хайман, житель Бат-Яма (найден)
время публикации: 06 декабря 2024 г., 18:00 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 19:21
Полиция просит помощи в розыске 54-летнего Рона Джека Хаймана, жителя Бат-Яма. В последний раз его видели около 15:00 возле "Ангара" в Бат-Яме.
Описание внешности: у мужчины правосторонний паралич, он не может говорить. Был одет в синюю рубашку в полоску и черные брюки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.