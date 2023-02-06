"Кан": США заинтересованы в ужесточении контроля над предоставлением Израилем гражданства репатриантам с постсоветского пространства

Представители руководства США выразили израильским партнерам обеспокоенность по поводу того, что граждане России и других стран постсоветского пространства, имеющие также израильское гражданство, используют паспорт Израиля, чтобы обойти антироссийские санкции, сообщает радиостанция "Кан Бет".

В конце минувшей недели министерство финансов США опубликовало новый санкционный список, в который вошли несколько четыре обладателя израильского паспорта – Гилад Пифлакс, Александр Вольфовиц, Станислав Вольфовиц и Игорь Зименков, и две базирующиеся в Израиле компании - DES Defense Engineering Solutions LTD и Texel FCG Technology LTD.

adv_11 incontent_1

Представители американского минфина подчеркивают, что заинтересованы в ужесточении контроля над предоставлением двойного гражданства, и особенно выступают против практики гражданства в обмен на инвестиции.

adv_12 m_ar_1

Напомним, что две недели назад газета "Едиот Ахронот" сообщила, что министерство национальной безопасности США обратилось к Еврейскому агентству ("Сохнут") и к израильским властям с запросом предоставить разъяснения по поводу процедуры выдачи израильского гражданства.

Упор в запросе сделан на процесс верификации личности граждан РФ, получающих разрешение на репатриацию.

adv_13 incontent_2

Запрос был сделан в рамках переговоров между США и Израилем о включении Израиля в американскую программу освобождения от визового режима. В Вашингтоне выразили опасения, что этим маршрутом смогут воспользоваться для попадания в США "российские граждане с проблематичным прошлым".