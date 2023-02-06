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    В Израиле

    "Кан": США заинтересованы в ужесточении контроля над предоставлением Израилем гражданства репатриантам с постсоветского пространства

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    Nati Shohat/Flash90

    Представители руководства США выразили израильским партнерам обеспокоенность по поводу того, что граждане России и других стран постсоветского пространства, имеющие также израильское гражданство, используют паспорт Израиля, чтобы обойти антироссийские санкции, сообщает радиостанция "Кан Бет".

    В конце минувшей недели министерство финансов США опубликовало новый санкционный список, в который вошли несколько четыре обладателя израильского паспорта – Гилад Пифлакс, Александр Вольфовиц, Станислав Вольфовиц и Игорь Зименков, и две базирующиеся в Израиле компании - DES Defense Engineering Solutions LTD и Texel FCG Technology LTD.

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    Представители американского минфина подчеркивают, что заинтересованы в ужесточении контроля над предоставлением двойного гражданства, и особенно выступают против практики гражданства в обмен на инвестиции.

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    Напомним, что две недели назад газета "Едиот Ахронот" сообщила, что министерство национальной безопасности США обратилось к Еврейскому агентству ("Сохнут") и к израильским властям с запросом предоставить разъяснения по поводу процедуры выдачи израильского гражданства.

    Упор в запросе сделан на процесс верификации личности граждан РФ, получающих разрешение на репатриацию.

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    Запрос был сделан в рамках переговоров между США и Израилем о включении Израиля в американскую программу освобождения от визового режима. В Вашингтоне выразили опасения, что этим маршрутом смогут воспользоваться для попадания в США "российские граждане с проблематичным прошлым".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 1 Февраля 2023
    США включили израильскую компанию в санкционный список связанных с Россией предприятий
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Января 2023
    Обсуждение безвизового режима: США запросили разъяснения по процедуре выдачи гражданам РФ израильского гражданства
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