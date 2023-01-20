Обсуждение безвизового режима: США запросили разъяснения по процедуре выдачи гражданам РФ израильского гражданства

Высокопоставленные американские чиновники обратились к Еврейскому агентству ("Сохнут") и к израильским властям с запросом предоставить разъяснения по поводу процедуры выдачи израильского гражданства.

Упор в запросе сделан на процесс верификации личности граждан РФ, получающих разрешение на репатриацию.

Запрос был сделан в рамках переговоров между США и Израилем о включении Израиля в американскую программу освобождения от визового режима. В Вашингтоне выразили опасения, что этим маршрутом смогут воспользоваться для попадания в США "российские граждане с проблематичным прошлым", сообщает журналист газеты "Едиот Ахронот" и портала ynet Итамар Айхнер.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

В ближайшие дни США должны опубликовать данные о проценте граждан Израиля, получивших отказ в получении визы в США. Если этот показатель опустится ниже 3%, Израиль преодолеет основное препятствие для включения в безвизовую программу. В таком случае визы могут быть отменены уже осенью 2023 года, если не будет задержек во внесении изменений в израильское законодательство.

Напомним, что отмена виз в США была одной из приоритетных целей бывшей министра внутренних дел Израиля Айелет Шакед, которая инициировала программу по снижению количества отказов в визе.