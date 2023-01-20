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    В Израиле

    Обсуждение безвизового режима: США запросили разъяснения по процедуре выдачи гражданам РФ израильского гражданства

    время публикации: | последнее обновление:
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    Обсуждение безвизового режима: США запросили разъяснения по процедуре выдачи гражданам РФ израильского гражданства
    Nati Shohat/Flash90

    Высокопоставленные американские чиновники обратились к Еврейскому агентству ("Сохнут") и к израильским властям с запросом предоставить разъяснения по поводу процедуры выдачи израильского гражданства.

    Упор в запросе сделан на процесс верификации личности граждан РФ, получающих разрешение на репатриацию.

    Запрос был сделан в рамках переговоров между США и Израилем о включении Израиля в американскую программу освобождения от визового режима. В Вашингтоне выразили опасения, что этим маршрутом смогут воспользоваться для попадания в США "российские граждане с проблематичным прошлым", сообщает журналист газеты "Едиот Ахронот" и портала ynet Итамар Айхнер.

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    В ближайшие дни США должны опубликовать данные о проценте граждан Израиля, получивших отказ в получении визы в США. Если этот показатель опустится ниже 3%, Израиль преодолеет основное препятствие для включения в безвизовую программу. В таком случае визы могут быть отменены уже осенью 2023 года, если не будет задержек во внесении изменений в израильское законодательство.

    Напомним, что отмена виз в США была одной из приоритетных целей бывшей министра внутренних дел Израиля Айелет Шакед, которая инициировала программу по снижению количества отказов в визе.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Января 2022
    МВД запустило кампанию "Как правильно оформлять визу в США"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Декабря 2021
    Еще один шаг к безвизу с США: американцы палестинского происхождения смогут приземляться в "Бен-Гурионе"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Ноября 2021
    Айелет Шакед пообещала, что в 2023 году с США будет безвизовое сообщение
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