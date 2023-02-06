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    В Израиле

    Военные медики из Израиля развернут в Турции полевой госпиталь

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    Военные медики из Израиля развернут в Турции полевой госпиталь
    IDF Spokesperson/Flash90

    По итогам совещания, на котором обсуждались последние данные о жертвах и разрушениях в Турции, а также отправка спасательной миссии в эту страну, министр обороны Йоав Галант подтвердил, что израильские спасатели развернут полевой госпиталь в районе, пострадавшем от землетрясений. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".

    Ближайшей ночью с базы Неватим самолетом ВВС ЦАХАЛа вылетят члены спасательной миссии "Оливковые ветви". Миссия подготовлена Армией обороны Израиля, министерствами обороны и иностранных дел.

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    Пресс-служба ЦАХАЛа ранее сообщала, что членов спасательной операции в Турции встретит команда, вылетевшая еще днем.

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    Командующий тылом генерал-майор Рафи Мило, возглавивший делегацию, поставил следующую цель перед спасателями: быстрое картографирование мест разрушений и оказание помощи в спасении людей. Параллельно члены команды должны готовиться к оказанию медицинской помощи людям, извлеченным из-под обломков.

    В делегацию, которую возглавил командир спасательного отряда полковник Голан Вах, входят 150 военнослужащих срочной службы и резервистов, обладающих различными специальностями. Кроме того, к отряду присоединятся сотрудники пожарно-спасательной службы.

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    Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что участники спасательной миссии готовы к работе в экстремальных погодных условиях.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Февраля 2023
    "Оливковые ветви" Израиля: последние приготовления перед вылетом спасателей в Турцию
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 13 Ноября 2016
    ВОЗ признала полевые госпитали Армии обороны Израиля лучшими в мире
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