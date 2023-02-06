Военные медики из Израиля развернут в Турции полевой госпиталь
По итогам совещания, на котором обсуждались последние данные о жертвах и разрушениях в Турции, а также отправка спасательной миссии в эту страну, министр обороны Йоав Галант подтвердил, что израильские спасатели развернут полевой госпиталь в районе, пострадавшем от землетрясений. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".
Ближайшей ночью с базы Неватим самолетом ВВС ЦАХАЛа вылетят члены спасательной миссии "Оливковые ветви". Миссия подготовлена Армией обороны Израиля, министерствами обороны и иностранных дел.
Пресс-служба ЦАХАЛа ранее сообщала, что членов спасательной операции в Турции встретит команда, вылетевшая еще днем.
Командующий тылом генерал-майор Рафи Мило, возглавивший делегацию, поставил следующую цель перед спасателями: быстрое картографирование мест разрушений и оказание помощи в спасении людей. Параллельно члены команды должны готовиться к оказанию медицинской помощи людям, извлеченным из-под обломков.
В делегацию, которую возглавил командир спасательного отряда полковник Голан Вах, входят 150 военнослужащих срочной службы и резервистов, обладающих различными специальностями. Кроме того, к отряду присоединятся сотрудники пожарно-спасательной службы.
Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что участники спасательной миссии готовы к работе в экстремальных погодных условиях.
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